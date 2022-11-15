На Алтае задержан отец, истязавший ребёнка и избивший инвалида
Барнаул, 15 ноября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. СК России 15 ноября известил о задержании жителя Барнаула, подозреваемого в избиении инвалида. Уголовное дело возбуждено по результатам доследственной проверки.
По данным следствия, вечером 12 ноября 2022 года подозреваемый, находясь возле одного из торговых центров города Барнаула, ненадлежащим образом исполнял свои родительские обязанности, жестоко обращаясь со своим 5-летним сыном. Увидевший произошедшее 50-летний мужчина, попытался пресечь факт жестокого обращения с ребенком, однако подозреваемый из хулиганских побуждений стал избивать прохожего, причинив ему физическую боль и телесные повреждения. В ходе разбирательства выяснилось, что потерпевший мужчина является инвалидом.
В настоящее время следователи СК России задержали подозреваемого и допросили его. По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы, опрашиваются участники и очевидцы произошедшего.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее очевидцы рассказали, что от нападавшего пахло алкоголем. Своего сына он наказывал за просьбу купить мороженое. Пострадавший в прошлом он перенес онкозаболевание, из-за чего у него ампутирована нога. СКР взял ситуацию с расследованием на контроль.
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