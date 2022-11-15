Барнаул, 15 ноября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. СК России 15 ноября известил о задержании жителя Барнаула, подозреваемого в избиении инвалида. Уголовное дело возбуждено по результатам доследственной проверки.

(сс) ToNic-Pics Кулак

По данным следствия, вечером 12 ноября 2022 года подозреваемый, находясь возле одного из торговых центров города Барнаула, ненадлежащим образом исполнял свои родительские обязанности, жестоко обращаясь со своим 5-летним сыном. Увидевший произошедшее 50-летний мужчина, попытался пресечь факт жестокого обращения с ребенком, однако подозреваемый из хулиганских побуждений стал избивать прохожего, причинив ему физическую боль и телесные повреждения. В ходе разбирательства выяснилось, что потерпевший мужчина является инвалидом.

В настоящее время следователи СК России задержали подозреваемого и допросили его. По уголовному делу назначены необходимые судебные экспертизы, опрашиваются участники и очевидцы произошедшего.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее очевидцы рассказали, что от нападавшего пахло алкоголем. Своего сына он наказывал за просьбу купить мороженое. Пострадавший в прошлом он перенес онкозаболевание, из-за чего у него ампутирована нога. СКР взял ситуацию с расследованием на контроль.

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