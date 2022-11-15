Москва, 15 ноября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении и в третьем приняла закон о пособиях гражданам, имеющим детей, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября. В первом чтении речь шла о едином пособии для семей с детьми. Новое пособие появится с 1 января 2023 года и его смогут получить порядка 10 млн граждан. Средний максимальный размер пособия будет составлять 13 900 рублей, сообщили в Минтруде.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Семьи, где дети родились до 31 декабря 2022 года, смогут выбрать, получать пособия по старым правилам или перейти на данное пособие. На пособие смогут рассчитывать только семьи с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости.

Пособие объединит выплату для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки, пособие для незастрахованных по уходу за ребенком до 1,5 года, выплату на первого ребенка, которая предоставляется из бюджета во всех регионах, выплату на третьего ребенка из бюджета, которая есть только в 78 регионах и предоставляется по разным правилам, пособие на детей от 3 до 8 лет, которое выплачивается органами социальной защиты, и пособие на детей от 8 до 17 лет, выплачиваемое ПФР.

Инициатива была доработана ко второму чтению.

«Еще одно важное решение — семьи с доходом ниже одного прожиточного минимума на человека получат возможность за счет средств материнского капитала оформить ежемесячную выплату вне зависимости от количества детей. Сейчас родители могут это сделать только при рождении второго ребенка», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив, что это станет существенным подспорьем для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В проекте федерального бюджета на 2023−2025 годы предусмотрено более 3,3 трлн рублей на поддержку нуждающихся семей с детьми, заявил ранее глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, объем «детского» бюджета в 2023 году вырастет по сравнению с 2022 годом почти на 1 трлн рублей, ежегодный его объем составит более 2,5 трлн рублей.

Не для всех

Размер пособия зависит от «комплексной оценки нуждаемости» и может составлять 50, 75 или 100% от прожиточного минимума на ребенка, обратил внимание лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов. На сегодня такая же градация действует для семей с детьми от 3 до 17 лет.

«Но родители малышей до трех лет сейчас получают 100% прожиточного минимума, и для многих из них выплаты по новому подходу сократятся. Кроме того, для таких семей снижается и порог нуждаемости — с двух прожиточных минимумов до одного. Соответственно, сократится и круг получателей выплат. Считаю, что такая экономия в сложившихся обстоятельствах недопустима». — отметил парламентарий.