Брянск, 15 ноября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Освобождение б. УССР от неонацизма положит начало возврату стабильности и безопасности в мире, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Брянске на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Центральной России.

Патрушев Николай

«Сегодня Россия противодействует возродившемуся при поддержке коллективного Запада неонацистскому киевскому режиму и оголтелой русофобии, борется с геноцидом русскоязычного населения и отстаивает международное право, основанное на фундаментальных принципах ООН, а не на правилах, придуманных США в целях удержания своей гегемонии», — заявил Патрушев.

Он добавил, что освобождение б. УССР от неонацизма «положит начало возвращению стабильности и безопасности в мире».