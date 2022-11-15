Москва, , 15:02 — REGNUM Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, по которому на в городе Байконуре будет проводиться эксперимент по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

Госдума

Напомним, эксперимент проводится с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года. Он может вводиться в действие законами регионов России, однако, такой правовой механизм отсутствует для Байконура, наделенного на время аренды у Казахстана статусом, соответствующим городу федерального значения. Это объясняется тем, что в городе не формируются органы законодательной власти.

В связи с изложенным проектом федерального закона предусматривается включение территории города Байконур в перечень территорий, на которых проводится эксперимент по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

Сейчас подобный налоговый режим действует в Москве, Московской области, Татарии и Калужской области. Самозанятыми признаются граждане, которые работают «на себя», а также чей доход не превышает 2,4 млн рублей в год. Им предлагается зарегистрироваться в онлайн-приложении, чтобы автоматически уплачивать налог на профессиональный доход. Его ставка достигает 4% с дохода за оказание услуг или продажу товаров физлицам, 6% — за работу с юрлицами. При этом самозанятые освобождаются от уплаты подоходного налога (13%).

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