Базарак, Афганистан, , 15:00 — REGNUM Местные чиновники «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Панджшер сообщили о 40-процентном снижении урожая картофеля. Об этом пишет газета «8 Собх».

Картофель jamonation

Абдул Муджиб Мушфик, глава управления сельского хозяйства, ирригации и животноводства Панджшера, заявил, что в этом году в провинции было собрано 2521 тонна картофеля, в то время как в прошлом году этот показатель достиг 3925 тонн.

По словам Мушфика, засуха, разрушение полей в результате наводнения и разорение крестьян являются одними из причин сокращения посевов картофеля в Панджшере.

Однако местные жители называют главными причинами сокращения урожая боевые действия, перемещение население, вынужденную миграцию, аресты и жестокое обращение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с местным населением.

По их словам, после прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в Афганистане крестьяне не могут спокойно добраться даже до своих сельскохозяйственных угодий.

Следует отметить, что примерно за 15 месяцев пребывания талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) у власти в провинции Панджшер периодически происходят боестолкновения между радикалами и Фронтом национального сопротивления. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали, заключили в тюрьму, а в некоторых случаях расстреляли сотни местных жителей, в основном крестьян.