Волгоград, , 14:59 — REGNUM Портреты героев Сталинградской битвы размещают на многоэтажных зданиях в Волгограде, сообщили 15 ноября в чат-боте «Мобилизация. Волгоградская область».

Бессмертный полк в Волгограде Александр Куликов © ИА REGNUM

Многометровые баннеры появятся на торцах зданий вдоль Самарского разъезда до улицы имени Землячки. На них изображены Василий Чуйков, Георгий Жуков, Константин Рокоссовский, Василий Зайцев и другие герои.

Акция приурочена к памятной дате — 19 ноября 1942 года началось контрнаступление под Сталинградом в рамках операции «Уран».

Как сообщало ИА REGNUM, к 80-летней годовщине Сталинградской Победы региональные власти установили единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей для жителей области, участников Сталинградской битвы и награждённых медалью «За оборону Сталинграда».