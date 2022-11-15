Калуга, , 14:57 — REGNUM С начала 2022 года численность работников предприятий автомобильного кластера Калужской области сократилась на 17%. Большая часть автопредприятий перевела своих работников в режим простоя после начала специальной военной операции и разрыва логистических цепочек. Об этом 15 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве труда и социальной защиты.

На калужском предприятии «Вольво» Admoblkaluga.ru

«Нынешний непростой период пройти без издержек сложно. И в автомобильной отрасли ситуация остается непростой. Однако принятые меры поддержки на федеральном и региональном уровне помогают сохранить устойчивую работу предприятий, защитить коллективы, минимизировать потери», — сообщил в социальных сетях губернатор Владислав Шапша.

По информации министерства экономического развития и промышленности области, взаимодействие с иностранными партнёрами — процесс сложный и затратный по времени. В настоящее время руководители калужских автозаводов проводят поиск партнёров по своим целям. Работа по размещению потенциальных инвесторов ведется постоянно.