Париж, 15 ноября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «мир не должен быть разделен». Об этом глава французского государства написал в социальной сети Twitter на фоне саммита G20, который проходит на индонезийском острове Бали.

Kremlin.ru Президент Франции Эммануэль Макрон

«Мир не должен быть разделен. Миру необходимо объединить усилия для решения стоящих перед ним задач: восстановление мира, принятия мер для защиты климата и биоразнообразия, проявления солидарности перед лицом кризисов», — написал Эммануэль Макрон в социальной сети.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон ждёт от саммита G20 активного содействия в вопросе по решению продовольственной проблемы на фоне конфликта на территории б. УССР.

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