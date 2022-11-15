«Мир не должен быть разделен» — Макрон
Париж, 15 ноября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «мир не должен быть разделен». Об этом глава французского государства написал в социальной сети Twitter на фоне саммита G20, который проходит на индонезийском острове Бали.
«Мир не должен быть разделен. Миру необходимо объединить усилия для решения стоящих перед ним задач: восстановление мира, принятия мер для защиты климата и биоразнообразия, проявления солидарности перед лицом кризисов», — написал Эммануэль Макрон в социальной сети.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон ждёт от саммита G20 активного содействия в вопросе по решению продовольственной проблемы на фоне конфликта на территории б. УССР.
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