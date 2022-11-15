Донецк, , 14:55 — REGNUM Боевики преступного режима Киева обстреляли населённый пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 15 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Киевская артиллерия ведёт обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Гольмовского со стороны киевских нацистов был осуществлён в 14:30 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что прикрытие критически важных объектов Центральной России средствами противовоздушной обороны (ПВО) и контрбатарейной борьбы необходимо усилить.