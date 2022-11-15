Москва, 15 ноября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Центробанк РФ планирует в 2023 году ввести меры по ограничению рисков в сегменте ипотеки от застройщиков, в которой ставки по кредиту находятся на околонулевом уровне. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября, об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе заседания Госдумы.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

По ее словам, Банк России обеспокоен ипотекой от застройщика, в которой предлагают якобы даже нулевую ставку.

«При этом наш анализ показывает, что стоимость квартиры в таком договоре на 20-30% завышена. И часто переплата больше, чем проценты по кредиту, а продать квартиру за эти деньги на вторичном рынке уже не получится. Здесь риски и для заемщика, и для банка, который получает в залог актив по завышенной цене. Мы выработали меры по ограничению рисков в этом сегменте. Они вступят в силу в начале следующего года», — пояснила председатель ЦБ РФ.