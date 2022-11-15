Красноярск, 15 ноября, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Празднование предстоящего Нового года в Красноярске будет «более сдержанным». Об этом в своём телеграм-канале 15 ноября сообщил мэр города Владислав Логинов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM С Новым годом!

При этом, по его словам, «нельзя экономить на эмоциях детей». Поэтому в районах Красноярска установят ледовые городки с ёлками и горки. В городе пройдут новогодние утренники, школьные праздники. Состоится ёлка главы города для учеников четвёртых классов, особо отличившихся в учёбе.

Кроме того, как подчеркнул Логинов, в Красноярске предусмотрены сладкие подарки для учеников младших классов и для детей до 14 лет, чьи отцы находятся в зоне специальной военной операции: «Всего новогодние сладости получат свыше 72 тысяч юных красноярцев».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ставропольском крае школьники младших классов не останутся без подарков от главы субъекта РФ на Новый год, несмотря на принятое решение о сокращении трат на новогодние празднества.

Читайте также: На Ставрополье потратят 106 млн рублей на новогодние подарки детям