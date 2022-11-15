Исламабад, , 14:56 — REGNUM Министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев в рамках ежегодной международной оборонной выставки IDEAS 2022 в Карачи (Пакистан) 15 ноября провёл встречу с пакистанским коллегой Мухаммедом Исраром Тарином. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского ведомства.

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«Оба министра в качестве сопредседателей азербайджано-пакистанской межправительственной совместной комиссии обсудили интересующие вопросы и перспективы военно-технического сотрудничества», — говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча проходила при взаимопонимании сторон. В рамках визита Гулиева также запланированы встречи с первыми лицами Пакистана.

Стоит отметить, что выставка IDEAS 2022 стартовала 15 ноября и закроется 18 ноября. На неё прибыли более 300 делегаций из более чем 57 стран мира. Лозунг выставки: «Оружие во имя мира».