* талибы — запрещённая в России организация

Пули-Алам, Афганистан, 15 ноября, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Афганские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) передали тело пекаря его семье после почти 45 дней ареста и пыток. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

mosaic36 Убийство

На видео, которые попали в Afghanistan International, видны следы пыток на теле Абдул Латифа Станакзая.

Согласно источникам, во время ареста Станакзай систематически подвергался пыткам.

Собеседники телеканала добавили, что Абдул Латиф Станакзай, владевший пекарней в районе «Бала Дех» столицы Афганистана, был арестован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) почти полтора месяца назад во время поездки в провинцию Логар.

Тело Абдул Латифа Станакзая было передано его семье в департаменте общественного здравоохранения провинции Логар.