Москва, 15 ноября, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Двукратная чемпионка России по метанию диска Елена Панова дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом 15 ноября сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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Отмечается, что такое решение приняла комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РУСАДА. В организме спортсменки был найден 1,3‑диметилбутиламин.

Срок дисквалификации 35‑летней Пановой отсчитывается с 15 апреля 2021 года.

Панова является победительницей двух чемпионатов России. Также на её счету золото командного чемпионата России и золото Универсиады 2013 года.

Также сообщается, что РУСАДА отстранило на шесть лет пауэрлифтеров Игоря Козюбченко и Татьяну Попову, а тяжелоатлета Игоря Василюка — на четыре года.