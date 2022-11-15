София, , 14:47 — REGNUM Правительство Болгарии объявило о выделении 151 млн левов ($75,5 млн) на капитальный ремонт студенческих общежитий при крупнейших высших учебных заведениях страны. Об этом 15 ноября сообщает софийская газета «24 часа».

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Как отмечено в заявлении болгарского министерства образования и науки (МОН), эти средства будут выделяться «точечно», и использоваться в зависимости от необходимости определенных работ.

Предполагается, что в период с 1 января по 1 июля 2023-го года в стране будет обновлено 25 соответствующих зданий.

Напомним, на сегодняшний день каждый второй жилищно-хозяйственный корпус, находящийся на балансе местных вузов, нуждается в реконструкции.