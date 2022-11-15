Вашингтон, 15 ноября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Российский вратарь «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба лиги.

Дарья Драй ИА REGNUM Пётр Кочетков

Кочетков впервые в своей карьере в НХЛ сыграл «на ноль», отразив все 27 бросков по своим воротам. Всего 27-летний вратарь провёл в НХЛ пять игр: три в прошлом сезоне и два в текущем.

Первой звездой признан голкипер «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон, который отразил 45 из 47 бросков в матче с «Колорадо Эвеланш» (3:2).

Третьей звездой стал нападающий «Калгари Флэймз» Элиас Линдхольм, на счету которого гол и две результативные передачи в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (6:5).