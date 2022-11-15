Волгоград, 15 ноября, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Уголовное дело из-за истязания малолетнего ребёнка возбуждено в отношении 29-летней жительницы Котово Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября в пресс-службе СУ СК по региону.

Уголовное дело

По данным следствия, со 2 по 11 ноября женщина у себя дома систематически избивала свою дочь руками и ремнём за плохое поведение. Мать считала такой метод воспитания приемлемым. Синяки и множественные ушибы на теле девочки выявили во время медосмотра в поликлинике, её и старшего брата изъяли из семьи.

Назначены судебные экспертизы. Следователи также намерены дать юридическую оценку действиям или бездействию должностных лиц органов системы профилактики.

Как сообщало ИА REGNUM, детей в возрасте один год восемь месяцев и четыре года восемь месяцев изъяли из семьи 11 ноября. Доклад о происшествии запросил глава СКР Александр Бастрыкин.