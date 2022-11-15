Томский район, Томская область, , 14:46 — REGNUM В Томской области временно отстранили от должности главу администрации Томского района Александра Терещенко, которого обвиняют в подстрекательстве к злоупотреблению полномочиями.

Задержание главы Томского района Александра Терещенко Цитата из видео УФСБ России по Томской области

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, суд удовлетворил соответствующее ходатайство следственных органов.

Напомним, глава района был задержан в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого против его первого заместителя. По данным следствия, Терещенко получил от бывшего замгубернатора области Евгения Паршуто указание принять построенную подрядчиком школу, несмотря на многочисленные нарушения.

Исполняя указание, глава района уговорил своего заместителя оплатить работу подрядчика, подписать счета на оплату и так далее. В результате районный бюджет потерял более 10,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее был взят под стражу экс-замглавы региона, который обвиняется в организации и руководстве злоупотреблением должностными полномочиями.

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