Бишкек, , 14:44 — REGNUM В Бишкеке возле Дома правительства 15 ноября состоялся митинг против решения местных властей передать Кемпир-Абадское водохранилище Узбекистану.

Дома правительства Киргизии (сс) hja1306

Участие в акции протеста приняли несколько десятков человек, которые потребовали от депутатов республиканского парламента отклонить соглашение о передаче соседней стране земель Кемпир-Абадского водохранилища.

Сотрудники правоохранительных органов потребовали от митингующих покинуть территорию Белого дома, сославшись на запрет на проведение митингов в центральной части Бишкека.

В итоге протестующие устроили пеший марш и переместились в сквер имени Максима Горького, где продолжили митинговать.

Митингующие активисты пригрозили властям Киргизии регулярными акциями протеста, которые они пообещали проводить каждый раз, когда в республиканском парламенте будет рассматриваться соглашение об узаконивании передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану.

ИА REGNUM напоминает, что власти киргизские и узбекские власти подготовили Межправительственное соглашение о делимитации киргизско-узбекской границы, которое предусматривает передачу Узбекистану 4 485 гектаров земель, расположенных под Кемпир-Абадским водохранилищем. Взамен Киргизии должны будут отойти 19 582 гектара приграничных территорий.

Отметим, что накануне, 14 ноября, законодательная палата парламента Узбекистана сразу в трёх чтениях одобрила ратификацию проекта закона об уточнении участков киргизско-узбекской границы и совместном управлении водными ресурсами Кемпир-Абадского водохранилища.