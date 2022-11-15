Херсон, , 14:43 — REGNUM Работу над формированием бюджета развития Херсонской области на 2023 год ведётся администрацией региона в настоящее время. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.

Референдум в Херсонской области по вопросу воссоединения с Россией Иван Шилов © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что «никакого уныния» в администрации региона нет, все властные структуры настроены на конструктивную работу.

«Уже сейчас планируем бюджет, который будет составной частью единого бюджета Российской Федерации. Это будет бюджет развития», — подчеркнул Сальдо.

Он добавил, что принятие нового бюджета даст Херсонской области возможности для будущего развития.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Сальдо сообщил о приостановке выработки электроэнергии Каховской ГЭС.