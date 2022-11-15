Херсон, 15 ноября 2022, 14:43 — REGNUM Работу над формированием бюджета развития Херсонской области на 2023 год ведётся администрацией региона в настоящее время. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил врио губернатора Владимир Сальдо.
Он подчеркнул, что «никакого уныния» в администрации региона нет, все властные структуры настроены на конструктивную работу.
Он добавил, что принятие нового бюджета даст Херсонской области возможности для будущего развития.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Сальдо сообщил о приостановке выработки электроэнергии Каховской ГЭС.