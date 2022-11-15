Москва, , 14:42 — REGNUM Саммит G20 только начался, но уже видно, что он проходит в атмосфере тревоги и острых противоречий, в центре внимания — конфликт России и б. УССР, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

G20 G20.org

«Об этом говорит и выступление президента Индонезии, страны, где проводится саммит — не говоря конкретно о конфликте на территории б. УССР, он призвал «закончить войну». Лидеры обеих стран не участвуют в саммите очно, при этом Зеленский уже выступил с достаточно жестким заявлением.

Также саммит является площадкой для обсуждения и других геополитических и экономических проблем — попытки наладить конструктивное взаимодействие США и Китая (этому была посвящена вчерашняя трехасовая встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина ), ухудшение экономической ситуации (МВФ перед саммитом выпустил обзор, в котором говорится, что прогнозы мировой экономики стали еще мрачнее по сравнению с предыдущим месяцем), высокая инфляция, энергетическая и продовольственная безопасность.

Небывало острый уровень разногласий в «Большой двадцатке» выражается и в отсутствии совместной фотографии, и в попытках сформулировать общее коммюнике по итогам – такое, которое могли бы принять все.

Положительной новостью можно считать заявление главы МИД КНР, что Китай выступает против исключения России из «Группы двадцати» и других международных площадок и в поддержку ее достойной роли на этих площадках.

Генсек ООН Антониу Гутерриш на полях саммита G20 призвал облегчить экспорт российских продовольствия и удобрений на мировые рынки и пообещал работать над устранением препятствий.

Глава МВФ Кристалина Георгиева назвала три важных направления для мировой экономики. Во-первых, устранение торговых барьеров, особенно в отношении продовольствия и удобрений, недопущение разделения мира на отдельные блоки.

По оценкам МВФ, фрагментация мировой экономики привела бы к потерям не менее 1,5% ВВП в год. Второе – смягчение долговой нагрузки наиболее уязвимых стран (по ее словам, к ним относятся 25% стран с развивающейся экономики и 60% стран с низким уровнем дохода). Третье – продолжение инвестиций в устойчивое развитие.

В целом, надежды на то, что саммит позволит как-то разрешить накопившиеся проблемы, практически улетучились за последнее время. Решения, которое было бы приемлемо для всех, пока не видно.

В то же время вчерашнюю первую за три года личную встречу президента США Джо Байдена и главу КНР Си Цзиньпин можно оценить с осторожным оптимизмом – лидеры обозначили свои принципиальные позиции, согласились, что конкуренция между странами не должна перерасти в конфронтацию и «Холодную войну»; диалог по трудным темам продолжится на уровне их команд», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия достойно представлена на саммите Группы двадцати (G20), на должном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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