Ясиноватая, ДНР, , 14:41 — REGNUM Нарушенное утром 15 ноября в результате обстрелов киевских нацистов энергоснабжение в городе Ясиноватая Донецкой Народной Республики (ДНР) восстановлено. Об этом 15 ноября сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в своём телеграм-канале.

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«Электроснабжение города Ясиноватая восстановлено. Запущены все котельные и насосная станция, подающая воду на город», — написал он в своём сообщении.

При этом Шевченко добавил, что на данный момент 392 абонента в расположенных неподалеку от Ясиноватой населенных пунктах Яковлевка и Минеральное всё ещё остаются без электричества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования бандеровцев обстреляли Ясиноватую в ДНР.