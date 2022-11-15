Тюмень, 15 ноября, 2022, 14:46 — ИА Регнум. В Тюменской области повышенный уровень конкуренции на рынке труда наблюдается в сфере государственной службы. Это следует из анализа службы исследований рекрутинговой платформы hh.ru, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник

В сфере госслужбы на одну вакансию приходится 10,8 резюме; в юриспруденции — 9,2; в бухгалтерии — 8,1; в управлении персоналом — 7.

Самыми невостребованными у соискателей работы оказались вакансии медиков, рабочих, продавцов различных товаров и услуг, в том числе и банковских.

«Снова обнажился тот яркий дефицит рынка труда, который сохранялся на протяжении всего прошлого года, разрыв между спросом и предложением по-прежнему колоссальный. Ни специальная военная операция, ни частичная мобилизация, ни уход иностранных компаний из России не сделали рынок более конкурентным среди соискателей. Аналитика показывает — кандидаты не стремятся активно искать и менять работу в нестабильные времена», — отметила главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данилина.

Эксперт поделилась наблюдением, что с начала специальной военной операции произошёл небольшой скачок конкуренции на рынке труда, но к сентябрю активность соискателей работы спала. Весьма низкой остаётся конкуренция по рабочим специальностям, наблюдается дефицит курьеров и водителей во всех регионах. Среди условных «белых воротничков» в цене и дефиците IТ-специалисты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области, по данным регионального Центра занятости населения, на зарплату свыше 100 тысяч рублей могут рассчитывать механики, монтажники и машинисты буровой установки.