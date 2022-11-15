Москва, , 14:41 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу, на которой будут прорабатываться предложения, поступившие от депутатов при обсуждении денежно-кредитной политики на 2023–2025 годы, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

По его словам, со стороны палаты парламента группу может возглавить вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев («Единая Россия»).

«Что касается Центрального банка, вы дадите поручения своему заместителю, потому что предложения от фракций носили конкретный характер. Правильно было бы их проработать и затем, возможно, там, где необходима поддержка, мы могли бы инициировать законы, которые будут решать эти вопросы», — сказал Володин, обращаясь к главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной.

Председатель Банка России поддержала это предложение.

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