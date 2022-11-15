Варшава, , 14:48 — REGNUM В Варшаве на 90-м году жизни скончался известный актёр и певец Ежи Поломский. Об этом 15 ноября сообщает «Польское агентство печати» (PAP).

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«Сегодня вечером в варшавской больнице на ул. Волоска в Варшаве, умер Ежи Поломский. Он был необыкновенным художником и необыкновенным человеком. Уникальная личность», — сказала во время беседы с журналистами менеджер артиста Виолетта Левандовска.

В России Поломский известен прежде всего как исполнитель песен «Белый платочек» и «Утомлённое солнце». Он родился 18 сентября 1933 года в польском городе Радом. В качестве актёра он дебютировал в 1957 году на сцене варшавского музыкального театра «Буффо».