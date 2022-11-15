Брюссель, , 20:07 — REGNUM Официальное решение Европейского союза запустить тренировочную миссию для киевских военных на своей территории стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 15 ноября в социальной сети «ВКонтакте».

«Это можно уже считать официальным объявлением войны с нами?» — спрашивает Константин Р.

Многие пользователи оказалась крайне разочарованы решением ЕС. Граждане считают, что вместо того, чтобы попытаться хоть чуть-чуть поспособствовать мирному урегулированию конфликта на территории бывшей УССР, европейские власти лишь подливают масло в огонь, что приводит к ещё большей эскалации.

«Европе совсем уже заняться нечем? Сами там на дно медленно ползут, производства закрываются, так еще решили и свои деньги тратить на подготовку ВСУ», — отметила Айгуль К.

Некоторые комментаторы отмечают, что после того, как Евросоюз начал официально тренировать киевских нацистов для убийства русских, Россия может воспринимать ЕС в качестве своего полноценного врага, непосредственно участвующего в военном конфликте против нашей страны.

«А на каком основании? Получается, что они тоже стороны конфликта. Теперь можно спокойно по Польше пройтись и разделить её. Если так подумать — это прямое участие в конфликте», — считает Арман Г.

«Получается, что Европейский союз официально поддерживает киевских нацистов», — указывает Евгений К.

Часть людей полагает, что Евросоюз очень долго ждал того момента, чтобы вновь продемонстрировать миру свою нацистскую сущность. Спецоперация России стала для них лишь поводом, благодаря которому они могут вспомнить былые времена, когда «единая Европа» осуществляла геноцид неугодных ей народов.

«Европа стала пособником террористов. Это всё тотальное безобразие какое-то», — написала Алина Ф.

«Они только этого и ждали. Польша расцвела, потому что снова может открыто быть нацистом и никто не скажет ничего плохого. Теперь это снова норма в Европе», — отметила Светлана К.

Ряд пользователей указывает на то, что решение обучать ВСУ на территории Европы должно навсегда поставить крест на любых торговых отношениях между Россией и ЕС.

«Мне вот интересно: после того как Финляндия согласилась обучать у себя вэсэушников, наши барыжники в верхах продолжат торговать с ними?» — интересуется пользователь Deep Horizon.

«ЕС — грабители, лжецы, шантажисты, желающие жить за чужой счёт», — поделилась своим мнением Капитолина К.

Нашлись и те, кого порадовало отсутствие Венгрии в списке стран, которые примут участие в подготовке нацистских войск.

«А Венгрия отказалась нацистов тренировать. Венгры — молодцы!» — написал Антон Ф.

«В Венгрии думают о своих гражданах в отличие от стран Евросоюза», — подметила Лариса С.

«Венгры — молодцы! Они умеют говорить нет, если сами того хотят!» — пишет Анна Л.

«Венгры, видимо, единственные, кто понимает и не хочет учувствовать во всём этом бреде западном», — считает Глеб А.

Напомним, 15 ноября Европейский союз официально запустил тренировочную миссию для киевских военных на своей территории, говорится в сообщении в Twitter представительства председательствующей в настоящее время в Евросоюзе Чехии. Данная программа предусматривает подготовку 15 тысяч военнослужащих с территории бывшей УССР и продлится два года, на что будет выделено €106,7 млн.