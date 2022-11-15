Кишинёв, 15 ноября, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Вопрос о возможной отставке премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы на «ночной» встрече депутатов парламента от правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) с президентом страны Майей Санду, действительно, поднимали, но так, как обсуждалось в СМИ. Об этом 15 ноября сообщил на телеканале TVR Moldova депутат от ПДС Раду Мариан.

Facebook.com/NataliaGavrilitaMF Наталья Гаврилица

«Мы обсудили появившиеся слухи, но не с тем, что Наталья Гаврилица потеряла поддержку фракции, потому что это не так. Наталья Гаврилица, пока у неё есть поддержка фракции, будет продолжать активную деятельность», — сказал Мариан.

Он добавил, что на встрече также обсуждали деятельность министерств и возможные кадровые перестановки. Депутат не стал раскрывать, будут ли замены в правительстве, так как это должны делать премьер-министр или президент.

Напомним, в ночь на 14 ноября в администрацию президента пришли депутаты ПДС. В СМИ предположили, что они обсуждали отставку Гаврилицы.