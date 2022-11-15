Москва, , 14:40 — REGNUM В России намерены совершенствовать профилактику и лечения лиц, которые страдают от хронических и затяжных психических расстройствам. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

В психдиспансере снимать запрещено © ИА REGNUM

Документ, разработанный ведомством, уже опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Проект приказа Минздрава России «О внесении изменений в Порядок диспансерного наблюдения за лицом, страдающим хроническим и затяжным психическим расстройством с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями, утвержденный приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 июня 2022 года № 453», направлен на совершенствование профилактики и лечения пациентов, а также на обеспечение преемственности оказания медицинской помощи по данному профилю», — говорится в сообщении пресс-службы.

В частности, предполагается возможность дать объективную оценку состоянию психического здоровья человека с помощью анализа и внесения перечня результатов диспансерного наблюдения в информационную систему.

Предполагается также взаимодействие между медицинскими учреждениями в целях непрерывности наблюдения за пациентом — например, в случае его переезда в другой регион.