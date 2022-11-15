Санкт-Петербург, 15 ноября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений постановление районного суда в отношении депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга, руководителя фракции «Яблоко» Александра Шишлова по делу о дискредитации Вооруженные Сил РФ в посте в одной из социальных сетей, проинформировали 15 ноября в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Ombudsmanspb.ru Александр Шишлов

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бывший уполномоченный по правам человека Петербурга, а ныне депутат VII созыва Заксобрания опубликовал на своей странице пост, в котором негативно высказался о проведении Россией специальной военной операции (СВО) на территории бывшей УССР. Слова парламентария в суде расценили как дискредитацию ВС РФ, после чего обязали Шишлова выплатить штраф в размере 35 тыс. рублей. С этим решением Шишлов не согласился и подал апелляцию в городской суд.

«Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений постановление Петроградского районного суда г. Санкт-Петербурга о привлечении к административной ответственности Александра Шишлова за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ», — уточнили в ОПС.