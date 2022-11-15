Брянск, , 14:36 — REGNUM Прикрытие критически важных объектов Центральной России средствами противовоздушной обороны (ПВО) и контрбатарейной борьбы необходимо усилить. Такое заявление 15 ноября на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Центральном федеральном округе заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

ПВО Mil.ru

«Следует принять меры по наращиванию сил и средств противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы в целях прикрытия районов расположения критически важных и потенциально опасных объектов», ― указал Патрушев.

Он также потребовал принять меры по пресечению проникновения в Центральную Россию киевских боевиков и членов законспирированных экстремистских и террористических организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября в Климовском районе Брянской области была подорвана опора линии электропередачи мощностью 110 кВт.

Читайте также: СК расследует подрыв железнодорожных путей в Брянской области

В октябре в Брянской области был осуществлён подрыв железнодорожных путей. По версии следствия, на железнодорожном перегоне между городами Новозыбков и Злынка сработало взрывное устройство. В результате диверсии повреждены рельсы, пострадавших нет.

Также по теме: В Брянской области подорвана опора ЛЭП