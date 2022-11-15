Париж, 15 ноября, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Согласно нескольким исследованиям, инфляция во Франции побуждает жителей страны покупать рождественские подарки раньше, передает BFM TV.

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В 2021 году французы увеличили свои закупки, опасаясь нехватки товаров.

По данным Sensormatic Solution, 31% потребителей уже начали рождественские покупки в конце октября, а 42% из них заявили, что планируют сделать рождественские покупки раньше, чем в прошлом году.

«Рост стоимости жизни побуждает французов делать рождественские покупки раньше», — подтверждает исследование.

Поскольку в октябре инфляция достигла 6,2%, 68% покупателей во Франции будут тратить больше времени на изучение предложений для покупок подарков, 43% говорят, что они предпочитают покупать подарки раньше, 67% заявили, что цена стала самым важным фактором при совершении покупок в магазине в праздничный сезон.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон поедет на чемпионат мира по футболу в Катар, если сборная страны дойдет до финала или полуфинала.

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