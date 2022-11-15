Брянск, 15 ноября, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Поставляемое Киеву летальное оружие и воюющие за ВСУ иностранные наемники являются приоритетными целями для Вооруженных сил России. Об этом 15 ноября заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Официальное интернет-представительство президента России Николай Патрушев

«Поставляемое [Киеву] летальное оружие, а также воюющие на стороне [ВСУ] иностранные наемники являются приоритетными целями для Вооруженных сил России», — заявил Патрушев в Брянске на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Центральной России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые государства пытаются ослабить Россию и раскачать её суверенитет.

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