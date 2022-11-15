Оренбург, , 14:34 — REGNUM В прокуратуре Оренбургской области сообщили подробности дела против главы министерства архитектуры Оренбуржья.

Задержанию министра архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области Натальи Ибрагимовой предшествовало возбуждение уголовного дела против руководителя автономной некоммерческой организации «Центр развития архитектурной деятельности, градостроительства и благоустройства Оренбургской области». Он попал под уголовное преследование после прокурорской проверки.

«В рамках расследования данного уголовного дела, осуществляемого под надзором прокуратуры Оренбургской области, органами полиции выявлены дополнительные факты, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении Ибрагимовой по признакам преступления, предусмотренного части 4 статьи 159 УК РФ», — сказали в надзорном ведомстве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 14 ноября полиция заявила о возбуждении уголовного дела против министра Ибрагимовой. Ее подозревают в хищении свыше 19 млн рублей.

По данным СМИ, сейчас Наталья Ибрагимова находится в ИВС. В течение двух дней должен решится вопрос с предъявлением ей обвинения и избранием меры пресечения. Следствие намерено ходатайствовать о заключении под стражу.

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