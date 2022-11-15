Москва, , 14:32 — REGNUM Численность населения Земли достигла 8 миллиардов. Однако уже две трети населения Земли проживают в странах с низкой рождаемостью, на уровне или ниже уровня воспроизводства, заявил корреспонденту ИА REGNUM историк и писатель Дометий Завольский.

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«На путь латентной депопуляции встали, например, Иран и Бразилия. Обвальное сокращение численности населения грозит Японии и Южной Корее. Перед перспективой быстрого сокращения доли белого населения стоят США. В связи с этим напрашивается несколько выводов.

К примеру, действительно существует проблема обеспечения продовольствием, особенно белковой пищей ряда беднейших стран, прежде всего, в чёрной Африке. Поэтому вполне разумны эксперименты по поиску и внедрению альтернативных источников животного белка.

Другой вопрос, что навязчивая пропаганда такого рода пищи в европейских странах вкупе с антиживотноводческой истерией (и истерией против выделения CO2 людьми) являются не средством достижения продовольственной стабильности, а ещё одной формой психологического подавления европейцев, которым левые круги всё чётче предлагают не занимать жизненное пространство.

Важно понять, что в условиях наступления обвальной депопуляции, с которой будет сталкиваться всё больше стран, достаточной социальной устойчивостью и конкурентоспособностью будут обладать те из них, что найдут способы воспроизводства если не общей численности населения, то наиболее важных элементов социальной структуры.

Будущее за сословными костяками национальных систем обороны, управления, науки. Квалифицированные специалисты должны будут приучиться к мысли, что служение своей стране и профессии будет обязательно включать в себя подготовку не просто смены, а наследников дела», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, численность людей на планете Земля достигла и превысила отметку в 8 миллиардов человек. Плотность населения в 2022 году составит 61,2 чел,/кв. км, привела данные ООН.

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