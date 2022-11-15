Выборг, Ленинградская область, 15 ноября, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Мост и путепроводы на въезде в город Выборг Ленинградской области со стороны Приморского шоссе капитально отремонтируют в течение двух лет. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом рассказали 15 ноября в пресс-службе областной администрации.

lenobl.ru Мост и путепроводы на въезде в Выборг

Государственный контракт на обновление почти трехкилометрового участка шоссе заключило областное предприятие «Ленавтодор». На этом участке последовательно расположены три искусственных сооружения: мост и два путепровода.

«После проведения капремонта один из путепроводов будет заменён насыпью», — рассказали в администрации.

Отметим, что на период строительных будет обустроен временный мост для удобства автомобилистов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что летом 2022 года был отремонтирован другой въезд в Выборг, со стороны федеральной трассы А-181 «Скандинавия» по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Был обновлён асфальт, укреплены обочины и поставлены новые остановки. Кроме того, построены тротуары и освещение.

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