ВСУ обстреляли из миномётов несколько сел под Белгородом
Белгород, 15 ноября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Несколько сёл Грайворонского городского округа попали под миномётный обстрел днём 15 ноября, сообщил в своём тг-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Вячеслав Гладков
По данным властей пострадавших нет. Два частных домовладения повреждены в Безымено, ещё один — в Козинке. В селе Сподарюшено продолжается подомовой обход территории.
Как сообщало ИА REGNUM, утром 15 ноября под очередной обстрел попал посёлок Ленинский в Шебекинском городском округе.