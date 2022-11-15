Белгород, 15 ноября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Несколько сёл Грайворонского городского округа попали под миномётный обстрел днём 15 ноября, сообщил в своём тг-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

http://kremlin.ru Вячеслав Гладков

По данным властей пострадавших нет. Два частных домовладения повреждены в Безымено, ещё один — в Козинке. В селе Сподарюшено продолжается подомовой обход территории.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 15 ноября под очередной обстрел попал посёлок Ленинский в Шебекинском городском округе.