Черкесск, 15 ноября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии вынесен приговор жителю города Черкесска, совершившему вооруженное нападение на сотрудника прокуратуры. За покушение на убийство он приговорен в восьми годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, сообщили 15 ноября в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Нож

Напомним, инцидент произошел 19 апреля 2021 года в помещении магазина-кафе «Оазис» в городе Черкесске. Злоумышленник увидев сотрудника прокуратуры в форменной одежде, напал на него с ножом. Лишь благодаря защитной реакции потерпевшего и подоспевшим на помощь очевидцам удалось избежать смертельного исхода инцидента.

Суд установил, что обвиняемый напал на сотрудника прокуратуры в связи с осуществлением им служебной деятельности. Мотивом покушения стала «ненависть или вражда в отношении какой-либо социальной группы».