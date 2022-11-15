Москва, 15 ноября, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Трафик в российской системе передачи финансовых сообщений в 2022 году вырос почти на четверть. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

Дарья Драй ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

По ее словам, российский аналог SWIFT бесперебойно обслуживает банки внутри страны.

«Система работала полноценно уже несколько лет, но в этом году, когда ряд банков от SWIFT отключили, трафик в СПФС вырос почти на четверть, и может продолжать расти», — отметила Набиуллина.