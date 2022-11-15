Новая Каховка, Херсонская область, 15 ноября, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Турбины Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области перестали вырабатывать электроэнергию, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

khogov.ru Владимир Сальдо

В эфире телеканала «Россия 24» он рассказал, что Каховская ГЭС и в целом город Новая Каховка постоянно подвергаются ракетным ударам со стороны ВСУ. В последнее время вырабатываемая станцией энергия служила балансировкой в системе общего энергоснабжения, не играя существенной роли в обеспечении.

«На сегодня турбины не выдают электроэнергию и необходимости в этом нет», — сказал Сальдо.

Он считает, что плотину ГЭС можно восстановить в течение года, если ВСУ не подорвут сооружение.