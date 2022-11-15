Херсон, 15 ноября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Каховская ГЭС прекратила вырабатывать электроэнергию. Об этом 15 ноября в эфире телеканала «Россия 24» сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Никита Третьяков ИА REGNUM Каховская ГЭС

«Электроэнергия, которую вырабатывала Каховская ГЭС, служила балансировкой в системе общего энергообеспечения, поэтому она не играет существенной роли в энергообеспечении. На сегодня турбины не выдают электроэнергию, необходимости в этом нет», — сказал Сальдо.

Как сообщало ИА REGNUM, Каховская ГЭС, которая расположена в пяти километрах от Новой Каховки, в последние недели систематически подвергается обстрелам со стороны ВСУ.