В Россию из Абхазии ввезли более 1,5 тыс. тонн мандаринов
Сочи, Краснодарский край, 15 ноября, 2022, 14:29 — ИА Регнум. С начала сезона сбора урожая мандаринов в Абхазии, который начался в октябре, в Россию, по данным на 14 ноября, ввезли более 1,5 тысячи тонн мандаринов. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарской таможни.
«За последние сутки оформлено 130 тонн цитрусовых. Кроме мандаринов предприниматели ввозят фейхоа (530 тонн), хурму (51 тонна), лимоны (88 тонн). Всего ввезено порядка 2,2 тысяч тонн сельхозпродукции», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что при ввозе фруктов выявляют случаи нарушения фитосанитарного контроля. С октября на основании действий сотрудников таможенного поста «Адлер» было возбуждено 31 административное дело.
Стоит отметить, что в Россию из Абхазии разрешается беспошлинно ввозить груз весом не более 31 килограмма. Его стоимость не должна превышать €1000. Если эти нормативы превышены, то таможенная пошлина составляет 30% от стоимости товара, но не менее €4 за каждый килограмм сверх нормы.