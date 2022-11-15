Брянск, , 14:32 — REGNUM Разведывательно-диверсионные группы, которые направляет киевский режим, стали активнее действовать в Центральной России, в том числе в приграничных регионах. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил 15 ноября на совещании в Брянске по вопросам безопасности.

Михаил Бубнов. Диверсант. 1906

Он отметил, что в последнее время, особенно в приграничных регионах, активизировалась деятельность диверсантов, происходят систематические обстрелы населённых пунктов с использованием реактивных систем залпового огня, артиллерии и беспилотников, которые Киев получает от США и других стран НАТО.

«Мишенями, как правило, становятся объекты гражданской инфраструктуры, уничтожение или повреждение которых угрожает безопасности мирного населения и может нанести существенный вред экономике», — добавил Патрушев.

Активнее стали попытки представителей радикальных и экстремистских структур проникнуть на российскую территорию. Они намерены вести здесь подрывную деятельность и устраивать теракты, отметил он.

Зафиксированы случаи преднамеренного вмешательства в работу объектов обеспечения жизнедеятельности, в том числе в работу транспорта и энергетики. В ЦФО в текущем году совершено 23 террористических акта, предотвращено 28 преступлений террористической направленности, в том числе 9 диверсий. Количество преступлений, совершенных с использованием огнестрельного оружия и боеприпасов, выросло на 80%, сообщил секретарь Совбеза.

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