Донецк, 15 ноября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Вооружённые бандеровские формирование обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка. Об этом 15 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Куйбышевского и Киевского районов Донецка со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в14:15 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что Евросоюз должен продолжать помощь киевскому режиму, так как от этого зависит будущее ЕС и всей Европы.