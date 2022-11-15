Красноярск, , 14:24 — REGNUM Хлебопёки Красноярского края получили около 73 млн рублей господдержки, сообщили ИА REGNUM 15 ноября в региональном министерстве сельского хозяйства и торговли.

Хлеб Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

В министерстве уточнили, что почти 73 млн рублей на производство и сбыт хлеба и хлебобулочных изделий возместили хлебопекарным предприятиям края, зафиксировавшим стоимость своей продукции. Всего поддержку получили 46 товаропроизводителей.

В 2022 году для стабилизации цены на социально значимый продукт и увеличения производства в крае хлеба и хлебобулочных изделий выделено 108 млн рублей, в том числе 54 млн рублей предусмотрели в региональном бюджете. Предприятиям края обещают ещё господдержку до конца года.

По словам министра сельского хозяйства и торговли региона Леонида Шорохова, география получателей бюджетных средств широкая, направление востребовано у региональных производителей хлеба.

За тонну произведённой и реализованной продукции недлительного хранения предприятия получили по 5 тысяч рублей. В большинстве других регионов компенсация составила 2,5 тысячи рублей, отметил министр.

«Госпомощь позволила нашим хлебопёкам сдержать рост цены и снизить нагрузку на производство в условиях санкций», — прокомментировал Шорохов.

Добавим, в Красноярском крае работает около 300 хлебопекарных предприятий. В январе–сентябре 2022 года в регионе произвели 61,4 тысячи тонн хлебобулочных изделий недлительного хранения.

Напомним, ранее статистики Томской области проанализировали цены на основные продукты питания в Томске и в центрах регионов Сибирского федерального округа. По данным Томскстата, по состоянию на 24 октября 2022 года минимальная цена на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов была зарегистрирована в Барнауле (Алтайский край) — 76,07 рубля за килограмм; максимальная — в Абакане (Хакасия, 102,11 рубля за килограмм). Минимальна цена на хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной была зарегистрирована в Омске (Омская область) – 65,88 рубля за килограмм; максимальная – в Абакане (98,16 рубля за килограмм).

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