* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:24 — REGNUM Министр по делам беженцев и репатриантов правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на встрече с временным поверенным в делах Пакистана раскритиковал плохое обращение пакистанских властей с афганскими беженцами в этой стране и заявил, что продолжение такой политики нанесёт ущерб отношениям между странами. Об этом сообщает портал Darivoa.

Флаг Пакистана Pixabay.com

Министерство по делам беженцев и репатриантов опубликовало информационный бюллетень, в котором сообщило, что в ходе встречи Халил-ур-Рахман Хаккани призвал прекратить жестокое обращение полиции с афганскими мигрантами.

«Министр по делам иммигрантов Халил-ур-Рахман Хаккани, напоминая о 40-летнем приёме Пакистаном афганских иммигрантов, счёл преследование афганцев в городе Карачи наносящим ущерб добрососедским и дружеским отношениям между нашими странами, а также рассказал о проблемах при выдаче виз и выразил сожаление засильем «посредников», ― говорится в бюллетене.

По информации министерства, Хаккани также попросил временного поверенного в делах Пакистана о более тесном сотрудничестве в плане выдачи виз афганским заявителям, перемещении людей через границу, создании банковских счетов, выдаче водительских прав и строительстве новых домов в лагерях беженцев.

Напомним, недавно были опубликованы сообщения о том, что в некоторых городах пакистанская полиция арестовала и заключила в тюрьму сотни афганских граждан, в том числе женщин и детей.

На прошлой неделе в социальных сетях было опубликовано видео, на котором заснят арест афганских граждан пакистанской полицией. На кадрах видно, что иммигрантам, среди которых есть дети, полицейские связали руки и куда-то увезли. Эта акция пакистанской полиции вызвала бурную реакцию в социальных сетях, афганские пользователи раскритиковали жестокое обращение полиции с афганцами, проживающими в Пакистане.

Министерство по делам беженцев и репатриантов также заявило, что на этой встрече Убайд-ур-Рахман Низамани, временный поверенный в делах Пакистана в Кабуле, пообещал, что пакистанская сторона будет работать над решением проблем афганских беженцев.

Низамани добавил, что видел недавние видеозаписи травли афганских граждан в городе Карачи и назвал это делом рук «общих врагов» двух стран. В информационном бюллетене министерства цитируется слова этого пакистанского дипломата о том, что некоторые силы пытаются создать проблемы в отношениях между Кабулом и Исламабадом своими «провокационными действиями».

Пока точное число афганских граждан, арестованных и заключённых в тюрьму пакистанской полицией за последние месяцы, неизвестно, но два дня назад Хамид Карзай, бывший президент Афганистана, заявил, что, по имеющимся данным, в настоящее время в пакистанских тюрьмах содержится около 1100 афганских иммигрантов. Карзай также подверг критике отношение правительства Пакистана к афганским иммигрантам и призвал Исламабад обращаться с афганскими иммигрантами в соответствии с международными законами и правами человека.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, Пакистан разрешил въезжать в эту страну только тем афганцам, у которых есть юридические документы.

По данным УВКБ ООН, в настоящее время в Пакистане проживает около 1,3 миллиона легальных афганских иммигрантов, но, по оценкам, сотни тысяч афганцев находятся в Пакистане без юридических документов.

Обеспокоенность жестоким обращением с афганскими мигрантами со стороны пакистанской полиции высказывается на фоне недавнего столкновения пакистанских пограничников с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на пограничном пункте Чаман-Спинбулдак, в результате которого, как сообщается, есть жертвы.

Как сообщало ИА REGNUM, офицер пакистанской полиции, который отказался назвать своё имя, сообщил, что во время конфликта один пакистанский солдат был убит и двое ранены. Он добавил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также понесли потери.