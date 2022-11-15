Москва, , 14:23 — REGNUM Госдума ратифицировала протокол к соглашению между правительством России и правительством Казахстана о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

Госдума

Протокол подготовлен в связи с распространением практики отмены временного периодического таможенного декларирования при поставках нефти и нефтепродуктов из России в Белоруссию, в Киргизию, Таджикистан, Южную Осетию, Абхазию, Армению.

В Протоколе установлено, что декларирование нефти и нефтепродуктов, классифицируемых в группе 27 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС)), вывозимых с территории России в Республику Казахстан, осуществляется без применения временного периодического таможенного декларирования, установленного законодательством России, за исключением случаев вывоза нефти и нефтепродуктов, поставляемых трубопроводным транспортом, в 2022–2024 годах.

Временное периодическое таможенное декларирование при указанном типе отгрузок является технологически обусловленным, поскольку на момент оформления декларации на нефть и нефтепродукты у декларанта отсутствуют сведения о точном количестве нефти и нефтепродуктов, которые будут вывезены трубопроводным транспортом, отмечается в сопроводительных документах.