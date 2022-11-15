Москва,
15 ноября 2022, 14:23 — REGNUM Попытки ряда западных стран переписать мировую историю становятся агрессивнее, их цель — разобщить и ослабить российское общество, заявил 15 ноября президент РФ Владимир Путин.
Владимир Путин
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Попытки ряда государств переписать, перелицевать мировую историю становятся все агрессивнее. И, по большому счету, имеют очевидную цель в отношении нашего общества, как минимум: разобщить, лишить ориентиров, ослабить — в конечном счете — Россию, повлиять на ее суверенитет. По сути дела, раскачать суверенитет», — заявил глава государства на заседании Российского оргкомитета «Победа».
Как сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин 15 ноября в режиме видеосвязи начал заседание Российского организационного комитета «Победа».