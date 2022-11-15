Москва, 15 ноября, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Попытки ряда западных стран переписать мировую историю становятся агрессивнее, их цель — разобщить и ослабить российское общество, заявил 15 ноября президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Попытки ряда государств переписать, перелицевать мировую историю становятся все агрессивнее. И, по большому счету, имеют очевидную цель в отношении нашего общества, как минимум: разобщить, лишить ориентиров, ослабить — в конечном счете — Россию, повлиять на ее суверенитет. По сути дела, раскачать суверенитет», — заявил глава государства на заседании Российского оргкомитета «Победа».

Как сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин 15 ноября в режиме видеосвязи начал заседание Российского организационного комитета «Победа».