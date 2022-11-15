Бишкек, 15 ноября, 2022, 14:22 — ИА Регнум. В последнее время Киргизия превращается в «полицейское государство». Об этом заявил лидер парламентской фракции «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров на заседании круглого стола, посвященном ситуации со свободой слова в стране.

The People Speak! Тролль

Экс-спикер республиканского парламента обратил внимание на нежелание властей Киргизии воспринимать негативную информацию и критику в свой адрес.

«Вы сможете раскритиковать власть на государственном телевидении? Да вы в таком случае и до утра не доживете», — утверждает киргизстанский политик.

Также Адахан Мадумаров призвал власти Киргизии «открывать трикотажные фабрики, а не «фабрики троллей».

ИА REGNUM напоминает, что с 23 октября по 15 ноября 2022 года правоохранительные органы Киргизии арестовали 25 гражданских активистов, интернет-блогеров и политиков, выступающих против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану. Их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Отметим, что ранее президент Садыр Жапаров обвинил местную оппозицию и НКО в попытке спровоцировать войну Киргизии с Узбекистаном, используя фактор Кемпир-Абадского водохранилища.