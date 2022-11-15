Москва, , 16:53 — REGNUM На приближение рецессии в США указывают и высокая инфляция, и начало цикла повышения ставок со стороны ФРС, рынок недвижимости демонстрирует негативные тенденции — цены пока не снижаются, но сильно падают объемы разрешений на строительство, как и объемы запущенного процесса строительства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вероятность того, что рецессия в США произойдет, довольно велика, — сказал он. — Главная интрига состоит в том, будет ли это умеренная по глубине падения и продолжительности рецессия или же она затянется. В значительной мере эта интрига связана с действиями ФРС США — насколько сильно будет повышать ставку американский регулятор. Из краткосрочных проблем энергетический кризис в Европе — действительно важный фактор, поскольку он сильно разгоняет инфляцию, снижает доступные для других трат ресурсы домохозяйств (во многих странах заметно и довольно чувствительно растет стоимость коммунальных услуг)».

Помимо этого, как отметил Хестанов, ЕС привык жить в условиях низкой инфляции, поэтому ее рост, который сейчас там наблюдается, европейцы воспринимают очень болезненно.

«Кроме того, существует чисто европейская проблема, связанная с высоким регулированием некоторых рынков (в частности, рынок коммунальных услуг в Европе довольно сильно зарегулирован), что уже привело к громким банкротствам: компании столкнулись с проблемой того, что они покупают газ по рыночной цене, которая выросла почти в десять раз, а продают по регулированной цене, которая выросла незначительно, — сказал экономист. — Также нужно учитывать, что во многих европейских странах у власти находятся коалиционные правительства (правительства, которые формируются из представителей разных, порой противоположных политических взглядов), и это заметно осложняет принятие жестких решений для борьбы с инфляцией и кризисом».

Подытоживая сказанное, Хестанов констатировал, что из-за сильной взаимосвязи крупных экономик, где бы рецессия ни началась, она достаточно быстро распространится.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, какие страны ЕС переживут экономические трудности 2023 года наиболее комфортно.